На Западе предупредили Украину о последствиях из-за требований Зеленского Фото: REUTERS

Западные страны могут заставить Киев заключить мирное соглашение из-за постоянных требований оружия, а также помощи со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом обозреватель Джейми Деттмер написал в материале для Politico.

Как отмечается в публикации, украинский лидер плохо понимает общественное мнение в западных и южноевропейских странах, где домовладельцы и предприятия стараются справиться с ухудшением стоимости жизни.

Деттмер обращает внимание на расхождения между риторикой и действиями политиков Европы. По его словам, это начинает беспокоить украинских чиновников, усиливая из страх перед попыткой стран Запада навязать мирные переговоры.

«А поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и в конце концов решит, что победа на полных условиях Киева невозможна», - отмечает автор статью.

Напомним, ранее журналистка Анна ван Денски описала реакцию участников саммита НАТО в Вильнюсе на хамство со стороны Зеленский, у которого, по ее словам, начинает складываться ощущение, что весь мир должен ему. Корреспондент отметила, что такие действия украинского лидера «только провоцируют трещины» в отношениях Киева с альянсом.