Марочко сообщил о провале атаки ВСУ под Красным Лиманом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый штурм украинских войск под Красным Лиманом провалился. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские войска намеревались провести наступление в районе населенного пункта Червонопоповка в ЛНР под прикрытием рельефа местности, но были замечены российскими военными. Марочко заявил, что такую наступательную операцию можно назвать «мясным штурмом».

«Противник силами до роты предпринял атаку наших оборонительных рубежей. Действия наступающих заранее были обречены на провал … Данную наступательную операцию вполне можно отнести к так называемому «мясному» штурму», - приводит РИА Новости заявление подполковника ЛНР.

Напомним, на прошлой неделе, 14 июля, Марочко заявил об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Краснолиманском направлении. Российские военные нанесли удар по противнику из тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек».