ВС России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинская ДРГ попыталась проникнуть в тыл наших подразделений между населенными пунктами Терны и Невское. Благодаря своевременному обнаружению группа из 12 военнослужащих была уничтожена», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил офицер, российские военные нанесли удар по диверсантам Вооруженных сил Украины из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Как писал сайт KP.RU, накануне ВС России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Донецкой народной республике в районе населенного пункта Курдюмовка.

В среду, 12 июля, Министерство обороны России сообщило о том, что на Краснолиманском направлении российские военные пресекли деятельность украинских диверсантов. В тот же день ВС России перешли на Краснолиманском направлении в контратаку.