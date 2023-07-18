ФСБ задержала россиянку за помощь Украине в подготовке теракта в Угличе

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Угличе россиянку, которая отсылала украинским спецслужбам информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области для совершения теракта. Об этом сообщают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта», - сказано в заявлении ведомства.

В сообщении уточняется, что у задержанной были найдены и изъяты средства связи, которые содержали переписку с украинским координатором для дальнейшего обсуждения планируемого теракта.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта, по которой предусматривается наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

Напомним, 13 июля этого года ФСБ задержала россиян в Курской области по подозрению в передаче сведений украинским войскам. Данные касались объектов Минобороны РФ, расположенных на территории региона.