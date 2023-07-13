ФСБ задержала россиян в Курской области по подозрению в передаче данных ВСУ

В Курской области ФСБ задержала россиян по подозрению в передаче данных ВСУ Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Курской области двух граждан России, которых подозревают в передаче сведений Вооруженным силам Украины.

Как сообщили журналистам в Управлении ФСБ по Курской области, задержанные передавали ВСУ данные об объектах Министерства обороны РФ, расположенных на территории региона. Эти сведения могут быть использованы для проведения диверсий, терактов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники, отметили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу, они дают признательные показания, добавили в УФСБ.

Напомним, в четверг, 13 июля, сотрудники ФСБ задержали активиста ЛГБТ-движения, сменившего пол, по подозрению в государственной измене. В ведомстве заявили, что он переводил деньги в качестве финансовой помощи Вооруженным силам Украины.

Как писал сайт KP.RU, ранее сотрудники ФСБ России задержали уроженца Пермского края за финансирование ВСУ.