Четыре пациента с сибирской язвой в Туве сбежали из больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республике Тыва четверо зараженных сибирской язвой сбежали из больницы 17 июля 2023 года. Об этом «КП-Красноярск» стало известно от пресс-службы регионального Минздрава.

В ведомстве отметили, что состояние сбежавших удовлетворительное, но СанПин рекомендует выписывать пациентов с этим заболеванием только после полного заживления язв на коже.

— Передача инфекции от человека к человеку крайне редки, но возможны, особенно, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления, — заверили в Минздраве.

В правительстве Тувы сообщили, что намерены вернуть пациентов обратно в медучреждение, а карантин в Республике продлен до 20 июля 2023 года из-за смерти лошади от вируса сибирской язвы.

Ранее KP.RU рассказывал о том, есть ли риск распространения сибирской язвы в России. Иммунолог Николай Крючков заявил, что никакого риска эпидемии этого заболевания нет, поскольку оно почти не передается от человека к человеку.