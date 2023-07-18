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НовостиПолитика18 июля 2023 9:04

ВС РФ ударили по объектам Одессы, где готовились теракты с дронами против России

Удары также нанесли по местам изготовления вооружения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска нанесли высокоточный удар

Российские войска нанесли высокоточный удар

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на вторник, 18 июля, российские войска нанесли высокоточный удар по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Кроме того, удары нанесли по местам изготовления вооружения на судоремонтном заводе около Одессы.

«Нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В сообщении отмечается, что около Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива, общий объем которых составлял около 70 тысяч тонн. Уточняется, что данные хранилища обеспечивали горючим военную технику украинских войск.

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, Киев при помощи дронов устроил теракт на Крымском мосту, из-за чего частично было разрушено дорожное полотно.