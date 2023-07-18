Российские войска уничтожили хранилища топлива ВСУ объемом около 70 тысяч тонн Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на вторник, 18 июля, российские военные нанесли удар в результате, уничтожив хранилища топлива около Николаева и Одессы, общий объем которых составлял около 70 тысяч тонн. Отмечается, что эти хранилища обеспечивали горючим военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим … Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на вторник, 18 июля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам, где готовились теракты в отношении России с применением дронов. Российские войска также уничтожили места изготовления вооружения на судоремонтном заводе около Одессы.