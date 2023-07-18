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НовостиПроисшествия18 июля 2023 9:39

Песков: ответ на теракт на Крымский мост еще вырабатывается

Ранее Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: ответ на теракт на Крымский мост еще вырабатывается

Песков: ответ на теракт на Крымский мост еще вырабатывается

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложения для президента России Владимира Путина по ответу на атаку беспилотника на Крымский мост, а также меры по повышению его безопасности еще вырабатываются. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, Киев при помощи дронов устроил теракт на Крымском мосту, из-за чего частично было разрушено дорожное полотно. В тот же день глава государства провел совещание по ситуации в регионе, заявив, что ждет предложений по повышению безопасности.

«Конечно, вырабатываются», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос на соответствующий вопрос.