Песков: в Кремле сразу поняли, что теракт на Крымском мосту устроил киевский режим

Песков: российские власти сразу поняли, что теракт на Крымском мосту устроил киевский режим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изначально понимали, что теракт на Крымском мосту был осуществлен украинскими боевиками.

“Москве с самого начала было понятно, нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом”, — прокомментировал Песков высказывания некоторых представителей Киева о том, что Россия якобы сама устроила взрыв на мосту.

Напомним, ночью 17 июля киевский режим устроил очередной теракт на Крымском мосту. Киев нанес удары по объекту гражданской инфраструктуры при помощи двух надводных беспилотников со взрывчаткой. От взрыва частично пострадало дорожное полотно, а также погибла семейная пара из Белгородской области.

В свою очередь ВС России на следующий день нанесли удар возмездия высокоточными ракетами по объектам, на которых киевский режим проводил подготовку к последующим подобным терактам против Российской Федерации.