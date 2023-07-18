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НовостиПолитика18 июля 2023 9:57

ВСУ потеряли более 200 бойцов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

На каждом из направлений удалось пресечь три попытки атаки ВСУ
Роман ПОЛОСИКОВ
ВСУ потеряли более 200 бойцов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

ВСУ потеряли более 200 бойцов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

Фото: Александр КОЦ

Российские войска на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили более 200 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также в ведомстве рассказали, что на двух направлениях были успешно пресечены по три попытки атаки украинских подразделений. Противник понес потери не только в живой силе, но и в военной технике.

Ранее стало известно, что российские подразделения уничтожили хранилища топлива ВСУ объемом в 70 тысяч тонн. Они располагались неподалеку от Николаева и Одессы.