ВСУ потеряли более 200 бойцов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях Фото: Александр КОЦ

Российские войска на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили более 200 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также в ведомстве рассказали, что на двух направлениях были успешно пресечены по три попытки атаки украинских подразделений. Противник понес потери не только в живой силе, но и в военной технике.

Ранее стало известно, что российские подразделения уничтожили хранилища топлива ВСУ объемом в 70 тысяч тонн. Они располагались неподалеку от Николаева и Одессы.