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НовостиПолитика18 июля 2023 10:02

ВСУ потеряли до 400 бойцов на Донецком направлении за сутки

Российские войска успешно отразили 12 атак украинских военных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВСУ потеряли до 400 солдат на Донецком направлении за сутки

ВСУ потеряли до 400 солдат на Донецком направлении за сутки

Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ во вторник, 18 июля, заявили, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 400 военных. Об этом сообщил.

«В ходе боевых действий потери противника на данном направлении составили до 400 украинских военнослужащих», - заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

В министерстве также отметили, что российские войска успешно отразили 12 атак украинских военных в районах Веселого, Красногоровки, Первомайского, а также Марьинки и Клещеевки.

Напомним, ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска в ходе безуспешных попыток прорвать линию обороны в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ежедневно теряют до батальона.