Подполковник Марочко: ВСУ ежедневно теряют до батальона личного состава на Донецком направлении Фото: REUTERS

Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска в ходе безуспешных попыток прорвать линию обороны ВС России в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ежедневно теряют до батальона личного состава.

“В районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка идут ожесточенные бои. ВСУ, невзирая на ежедневные регулярные потери в количестве до батальона, пытаются овладеть инициативой, и продвинутся в направлении населенного пункта Артемовск”, — рассказал военный РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Также Марочко отметил, что российские войска ощущают серьезное давление со стороны противника, однако держат ситуацию под полным контролем. Подполковник подчеркнул, что подразделения ВС России действуют при поддержке авиации, артиллерии и других дежурных огневых средств, что помогает сдерживать натиск ВСУ и не допускать прорыва обороны.

Напомним, с начала широкомасштабного наступления российские войска уничтожили более 26 тысяч солдат и наемников ВСУ, а также около трех тысяч единиц военной техники, в том числе предоставленной Украине Западом.

Недавно командир батальона ВСУ рассказал канадскому изданию СВС историю о гибели сотни самых боеспособных солдат в подразделении всего за одно сражение.