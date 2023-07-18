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НовостиПроисшествия18 июля 2023 10:04

Пять человек пострадали при обстреле ВСУ окраины поселка Шамино

Губернатор Гладков: Пять человек пострадали при обстреле ВСУ окраины поселка Шамино
Сергей ЧИКОВ
Пять человек пострадали при обстреле ВСУ окраины поселка Шамино

Пять человек пострадали при обстреле ВСУ окраины поселка Шамино

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле приграничных населенных пунктов со стороны украинских боевиков.

“Под обстрел вооруженных сил Украины попала окраина поселка Шамино. По предварительным данным, 5 человек пострадали — мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2”, — написал глава региона у себя в телеграм-канале.

По его данным, один из пострадавших получил осколочное ранение грудной клетки, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Остальные жители получили легкие ранения. Гладков подчеркнул, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Напомним, 16 июня украинские боевики нанесли удары по центру Шебекино из реактивных систем залпового огня “Град”. В результате обстрела тогда погибла женщина, один мужчина получил осколочное ранения, а также пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры и пять автомобилей.