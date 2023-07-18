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НовостиПолитика18 июля 2023 10:23

Немецкий бизнесмен Дотком: НАТО провалила обучение ВСУ и растратила все боеприпасы

Предприниматель отметил, что "НАТО во главе с США беззуба"
Сергей ЧИКОВ
Немецкий бизнесмен Дотком: НАТО провалила обучение ВСУ и растратила все боеприпасы

Немецкий бизнесмен Дотком: НАТО провалила обучение ВСУ и растратила все боеприпасы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что военный блок НАТО оказался беспомощным в конфликте с Россией.

“НАТО во главе с США беззуба. Великолепна в информационных войнах, но ужасна в настоящем сражении с равными соперниками”, — написал предприниматель на своей странице в Twitter.

Дотком подчеркнул, что обучение украинских военных инструкторами НАТО не дало никаких результатов на поле боя. Тем временем военные расходы альянса составляют более триллиона долларов, что не помешало ВСУ за год конфликта истощить склады боеприпасов альянса.

Напомним, ранее бизнесмен отмечал, что требование президента США Джо Байдена к Владимиру Зеленскому продолжать конфликт и не соглашаться на мир могут привести Киев к катастрофе, поскольку у союзников по НАТО заканчиваются боеприпасы, а украинские военнослужащие уничтожаются в соотношении десять к одному.

“Этот опосредованный конфликт США – катастрофа для Украины. Требуйте мира”, — обращался к украинцам Дотком.