Немецкий предприниматель Дотком: требования Байдена к Зеленскому приведут Украину к краху Фото: REUTERS

Немецкий предприниматель Ким Дотком заявил, что требования президента США Джо Байдена к Владимиру Зеленскому продолжать конфликт и не соглашаться на мир не приведут Киев ни к чему хорошему.

“Реальность такова, что все запасы НАТО уничтожаются, украинцы умирают в соотношении десять к одному, и этот опосредованный конфликт США – катастрофа для Украины. Требуйте мира”, — написал бизнесмен на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее журналист Дуг Бандоу заявил, что США уже проиграли в конфликте на Украине, а американским властям стоит сконцентрироваться на проблемах собственного народа и прекратить текущий конфликт, пока это еще не поздно.

Тем временем администрация президента США согласовала поставки Украине кассетных боеприпасов. Французское издание Le Monde отметило, что подобным образом Вашингтон раскрыл собственную слабость и истощение запасов оружия из-за поддержки ВСУ.

Вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл также отмечал, что текущий конфликт потенциально невыигрышный для Украины, поскольку у киевского режима недостаточно сил для достижения заявленных целей о возвращении к границам 1991 года.