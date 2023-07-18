Гружёный рельсами поезд повредил станцию в Москве Фото: "КП" Архив

18 июля 2023 года в Москве произошло ЧП с грузовым поездом, который перевозил рельсы. В результате происшествия была серьёзно повреждена платформа станции «Матвеевская», на западе города. Об этом сообщил телеканал «360», со ссылкой на экстренные службы столицы России.

Сообщается, что состав был загружен рельсами, и одна из них на подъезде к станции сместилась, встав перпендикулярно движению поезда. По ходу продвижения состава рельса врезалась в станцию, и некоторое время таранила все встречаемые преграды, нанеся «Матвеевской» серьёзные повреждения.

Задержки движения не случилось, из людей никто не пострадал, однако павильону и станции понадобится ремонт. Также во время ЧП была повреждена кабина машиниста встречного состава.

Ранее KP.RU сообщил, что по Крымскому мосту возобновили движение поездов после теракта, совершённого ранним утром 17 июля 2023 года.