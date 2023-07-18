Минздрав России разработал проект по контролю за оборотом препаратов для абортов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство здравоохранения России разработало проект закона, предполагающего введение строгого контроля за препаратами, предназначенными для прерывания беременности. Его цель - дополнительно сократить количество абортов в стране, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Безусловно, снижение [числа] абортов - это ключевая задача, над которой мы работаем, и <…> количество абортов за последние годы сократилось в разы. Но тем не менее резерв еще есть», - заявил Мурашко.

Как подчеркнул министр, несмотря на заметное снижение числа абортов в последние годы, ведомство наблюдает определённое злоупотребление препаратами, прерывающими беременность. Законопроект уже разослали в другие ведомства, получили от них соответствующие комментарии, и Минздрав намерен сделать всё возможное, чтобы закон вступил в силу до конца 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что Мурашко ранее уже заявлял о планах Минздрава заняться ограничением продажи препаратов, прерывающих беременность.