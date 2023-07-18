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НовостиОбщество18 июля 2023 10:49

Минздрав России разработал проект по контролю за оборотом препаратов для абортов

Ведомство планирует продвинуть принятие закона до конца 2023 года
Сергей КУДРИН
Минздрав России разработал проект по контролю за оборотом препаратов для абортов

Минздрав России разработал проект по контролю за оборотом препаратов для абортов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство здравоохранения России разработало проект закона, предполагающего введение строгого контроля за препаратами, предназначенными для прерывания беременности. Его цель - дополнительно сократить количество абортов в стране, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Безусловно, снижение [числа] абортов - это ключевая задача, над которой мы работаем, и <…> количество абортов за последние годы сократилось в разы. Но тем не менее резерв еще есть», - заявил Мурашко.

Как подчеркнул министр, несмотря на заметное снижение числа абортов в последние годы, ведомство наблюдает определённое злоупотребление препаратами, прерывающими беременность. Законопроект уже разослали в другие ведомства, получили от них соответствующие комментарии, и Минздрав намерен сделать всё возможное, чтобы закон вступил в силу до конца 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что Мурашко ранее уже заявлял о планах Минздрава заняться ограничением продажи препаратов, прерывающих беременность.