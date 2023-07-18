Сильный ливень с грозой обрушился на Москву 18 июля 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный ливень, который начался в Москве, сопровождается порывистым ветром, а также раскатами грома.

Как передает сервис «Яндекс. Погода» ливни накрыли центральную, западную, а также южную и восточную части российской столицы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил о том, что городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным прогноза погоды, в период со вторника по среду, с 18 по 19 июля, в Москве ожидается дождь. Кроме того, местами будет град, грозы, а порывы ветра могут достигать до 17-20 метров в секунду. Как уточняется, в ночные часы и в первой половине среды, 19 июля, ветер будет достигать и 25 метров в секунду.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, пару дней назад, 16 июля, около 100 домов подтопило из-за обильного дождя в Саратовской области. В селе Солянка в результате подтопления пострадали 183 человека.