Генерал ВСУ Сырский: быстрых результатов наступления ВСУ достичь почти невозможно Фото: REUTERS

Наступление ВСУ продвигается слишком медленно, совсем не так, как планировалось изначально. Об этом посетовал 18 июля 2023 года командующий сухопутными войсками Украины, генерал Александр Сырский, в интервью для телеканала BBC.

«Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно», - заявил Сырский.

Военный подчеркнул, что у России выстроены очень мощные и качественные опорные пункты, пробиться через которые - тяжелейшая задача. К тому же на юге и востоке линии соприкосновения территории усыпаны минными полями, не дающими ВСУ продвигаться.

Напомним, что наступление ВСУ началось 4 июня 2023 года. С тех пор Украина несёт огромные потери, в частности теряя значительные объёмы западной техники, в том числе и танков.

Ранее KP.RU сообщил, что 9 июля 2023 года Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Такие видео публикуются регулярно, также отчёты приходят с полей о ежедневном уничтожении сотен бойцов и десятков единиц техники ВСУ.