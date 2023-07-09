Видео уничтожения техники ВСУ на Южно-Донецком направлении показало Минобороны РФ

Минобороны РФ показало видео уничтожения техники ВСУ на Южнодонецком направлении Фото: пресс-служба Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения техники Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, можно увидеть, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 атакует бронетранспортер ВСУ при помощи высокоточного оружия. Техника и экипаж противника в результате попадания управляемой ракеты были полностью уничтожены.

Напомним, в конце июня Министерство обороны РФ опубликовало видео работы российских артиллеристов в зоне спецоперации на Украине, в частности поражение склада ВСУ высокоточным снарядом «Краснополь».

До этого Минобороны России опубликовало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южнодонецком направлении. На кадрах видео можно увидеть выдвижение украинской бронетехники, которые были поражены управляемыми ракетами прямо в движении.

Ранее было показано видео уничтожения украинской техники артиллерией ВС РФ и видео работы оператора дрона-камикадзе, на котором видно попадание российского беспилотника в башню немецкого танка Leopard-2A6.