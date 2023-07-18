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НовостиПроисшествия18 июля 2023 12:35

Видео задержания жителя Энергодара за передачу ВСУ позиций ВС РФ показала ФСБ

Житель Энергодара отправлял данные своему родственнику
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Видео задержания жителя Энергодара за передачу ВСУ позиций ВС РФ показала ФСБ

Видео задержания жителя Энергодара за передачу ВСУ позиций ВС РФ показала ФСБ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службе безопасности (ФСБ) по Запорожской области задержали в Энергодаре местного жителя, который передавал данные позиций российских военных, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). ФСБ выложила соответствующие видео.

Как сообщали ранее в ведомстве, получаемые сведения житель Энергодара отправлял своему родственнику, который проходит службу в артиллерийском подразделении украинских войск.

«Своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие Российской Федерации», - сказано в заявлении российских спецслужб.

Напомним, в этот день, 18 июля, также задержали жительницу Углича. Как сообщалось, что женщина отсылала украинским спецслужбам информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области для совершения теракта.