Видео задержания жителя Энергодара за передачу ВСУ позиций ВС РФ показала ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службе безопасности (ФСБ) по Запорожской области задержали в Энергодаре местного жителя, который передавал данные позиций российских военных, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). ФСБ выложила соответствующие видео.

Как сообщали ранее в ведомстве, получаемые сведения житель Энергодара отправлял своему родственнику, который проходит службу в артиллерийском подразделении украинских войск.

«Своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие Российской Федерации», - сказано в заявлении российских спецслужб.

Напомним, в этот день, 18 июля, также задержали жительницу Углича. Как сообщалось, что женщина отсылала украинским спецслужбам информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области для совершения теракта.