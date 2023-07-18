Перед Крымским мостом из Кубани образовалась пробка в четыре километра

Перед Крымским мостом из Кубани выстроилась пробка в четыре километра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четырёхкилометровая пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Кубани. Перед въездом на мост работают сразу 50 пунктов досмотра, по возможности организованы удобства для ожидающих автомобилистов. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Для обеспечения большего комфорта в ожидании, вдоль пробки установлены 19 биотуалетов, а также организован подвоз и раздача питьевой воды, так как погода жаркая. Рядом с местом затора расположена перехватывающая парковка на 130 км, сообщается, что она уже опустела.

Автомобили исчезли и на стоянке в станице Старотитаровской, сейчас там запаркованы только 18 машин. Рядом со стоянкой есть гостиница, туалеты, душевые и столовая, где автомобилисты могут задержаться в ожидании проезда.

Известно, что большая часть автомобилей уже находится возле Керченской переправы, в посёлок Ильич. Сейчас на местной стоянке находятся 57 легковых автомобилей и 31 грузовая фура. Помимо раздачи воды и организации туалетов, здесь расположили полевые кухни.

Ранее KP.RU сообщил, что большая пробка со стороны Кубани к Крымскому мосту собиралась и 17 июля 2023 года.