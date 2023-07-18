Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве 18 июля 2023 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего за один час на Москву обрушился четверть месячной нормы осадков. Столица России была под проливным дождем, который доставил немало неудобств горожанам и прибавил работы коммунальным службам, о чём сообщили в пресс-службе Городского хозяйства города.

«В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО (23 мм), СВАО (22 мм), САО (21 мм)», - говорится в сообщении ведомства.

Дожди сопровождались серьёзными порывами ветра, скорость которых достигала 20 метров в секунду. Москвичей призывали не выходить из зданий, пока ненастная погода не утихнет, а в случае необходимости выйти - соблюдать особую осторожность.

Ранее KP.RU сообщил, что на Москву обрушилась гроза с ливнями.