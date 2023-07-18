Троих бойцов «Азова»* осудят за насилие над пленными и стрельбу по жителям ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная прокуратура направила в Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) уголовное дело в отношении двоих боевиков националистического батальона «Азов» лейтенанта Давида Касаткина и младшего сержанта Дениса Жучкова.

Они обвиняются в жестоком обращении с военнопленными и нанесении побоев из-за вражды в отношении российских военных. Помимо этого, Жучкову вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении военнослужащего ВС РФ.

Так, по данным надзорного ведомства, в апреле 2022 года в Мариуполе Касаткин и Жучков избили двоих российских военных, находившихся в плену. Боевики били не только руками и ногами, но и полицейской дубинкой и пластиковой трубой. Жучков также дважды выстрелил в одного их пленных из травматического пистолета.

Военная прокуратура также передала в суд уголовное дело в отношении бойца «Азова»* Антона Штукина. Его обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, жестоком обращении с мирным населением и умышленном повреждении чужого имущества.

По версии следствия, в марте 2022 года Штукин в селе Покровское увидел возле рыбного хозяйства трех женщин, которые получали продукты в рамках гуманитарной помощи. Боец посчитал их предательницами и дважды выстрелил в их сторону из переносного противотанкового ракетного комплекса. В результате здание получило повреждения. Мирные жители успели убежать и не пострадали.

Сайт KP.RU ранее писал, что в Донецке осудили двух боевиков нацбатальона «Азов»*, обвиненных в убийстве мирных жителей Мариуполя. Они получили по 25 лет колонии строгого режима.

* Запрещенная в России террористическая организация