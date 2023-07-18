Неразорвавшийся боеприпас достали из Босфорского пролива в Стамбуле Фото: REUTERS

Из вод Босфорского пролива в Стамбуле был извлечён неразорвавшийся снаряд, который предположительно долгое время лежал на дне моря. Боеприпас нашли местные жители, которые незамедлительно сообщили о нём в полицию, пишет агентство Anadolu.

Известно, что снаряд был обнаружен жителями района Сарыер в Стамбуле. К опасной находке были направлены четверо водолазов и две лодки, которые подняли боеприпас и зафиксировали его на фото и видеосъёмку. По внешним признакам и предварительной оценке - снаряд долго находился под водой, и может быть нестабильным.

Сообщается, что в ближайшее время снаряд будет отвезён на полигон для утилизации, где его уничтожат при помощи подрыва.

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