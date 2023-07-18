Паспорт Сингапура обошёл японский в рейтинге самых сильных в мире Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Паспорт Японии, который на протяжении пяти последних лет считался наиболее привилегированным и желанным во всём мире, уступил в рейтинге силы документу Сингапура. Об этом сообщила международная консалтинговая компания Henley&Partners.

«Впервые за пять лет Япония перестала возглавлять рейтинг самых сильных паспортов мира и оказалась на третьем месте. Место лидера занял Сингапур: его граждане могут посещать 193 страны (из 227 проанализированных)», - говорится в сообщении компании.

Второе место заняли сразу три страны - Италия, Германия и Испания. Всё благодаря возможности посещать сразу 190 стран без визы. Япония же осталась на третьем месте, вместе с Финляндией, Францией, Люксембургом, Швецией, Австрией и Южной Кореей - из этих стран без визы можно поехать по 189 направлениям.

Паспорт России, согласно данным компании, занимает 49 место в рейтинге. Россиянам доступны путешествия без визы в 115 стран мира. Украина занимает 30 место, для граждан этой страны доступны 146 безвизовых направлений.

Ранее KP.RU сообщил, что в июле 2023 года Россия и Иран планируют открыть безвизовый режим для своих граждан.