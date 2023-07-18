Самый крупный в мире айсберг начал активный дрейф вдоль Антарктиды. Фото: ААНИИ

Самый крупный на планете айсберг А23а, который сел на мель более 30 лет назад, начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды. Об этом во вторник, 18 июля, проинформировали в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

В сообщении отмечается, что специалисты института наблюдают за ходом движения айсберга А23а, где ранее располагалась советская сезонная научная база Дружная-1.

«В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц», - сказано в заявлении учреждения.

Уточняется, что сейчас айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды.

В институте также рассказали, что площадь ледяной глыбы составляет порядка 4170 квадратных километров, что в два раза больше площади Санкт-Петербурга.

История айсберга началась в 1986 году, когда произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. В месте откола образовались три гигантских глыбы. После изучения спутниковой информации выяснилось, что айсберги разворачивались на одном месте. Позже центральная глыба села на мель.

Сайт KP.RU ранее писал, что ученые Университета Эдинбурга выяснили, что подо льдом Антарктиды расположены более сотни огнедышащих гор. Исследователи нашли 91 новый вулкан к уже 47 известным. Ученые также пришли к выводу, что в случае извержения будет затоплена вся Западная Антарктида, что приведет к повышению уровня мирового океана, как минимум, на три метра.