Daily Mail: в Англии будут судить укусившую полицейского украинскую беженку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании беженке с Украины Софье Каркадым предъявили обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов после того, как она укусила полицейского. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Как пишет издания, констебль Эндрю Джординсон вместе с другими сотрудниками полиции пришел в квартиру по месту проживания украинской беженки. Там произошел инцидент, в ходе которого Каркадым укусила сотрудника правоохранительных органов.

Газета отмечает, что, несмотря на обвинения, беженка даже не приехала в суд, объяснив это проблемами с транспортом. Тогда полицейские выдали ордер на арест Каркадым, после чего она все-таки явилась на заседание.

Daily Mail также подчеркнуло, что ранее Каркадым увела от жены отца двоих детей, семья которого предоставила ей жилье в английском городе Брадфорд.

Ранее сайт KP.RU писал, что министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил у себя дома украинскую беженку Снежану Чайкину с матерью, сыном и собакой. Тогда Шаппс уточнял, что живет с женой и детьми. Семье из Украины он выделил комнату старшего сына.