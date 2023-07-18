Рамапоса: арест Путина в ЮАР был бы равносилен объявлению войны России Фото: REUTERS

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина в Претории был бы равносилен объявлению войны с РФ.

«Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина», - сказано в заявлении президента ЮАР, направленном в суд южноафриканской провинции Гаутенг, которое цитирует портал News 24.

По мнению Рамапосы, рисковать вступлением в войну с Россией несовместимо с конституцией ЮАР.

«У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики», - заявил президент ЮАР.

Сайт KP.RU писал, что в марте 2023 года непризнаваемый Россией Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что решения этого суда не имеют никакого значения для РФ, так как Кремль не является участником Римского статуса.