Пентагон: США не считают нужным преувеличивать значение трений с Россией в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли не видит свидетельств того, что периодически появляющиеся в Сирии трения с Россией связаны с Украиной. При этом он отметил, что был некоторый рост числа спорных инцидентов в Сирии между Россией и США.

«Но я бы не стал это слишком сильно преувеличивать», - цитирует Милли ТАСС.

Генерал также рассказал во вторник, 18 июля, что в настоящее время аналитики разбираются в причинах этого роста.

«Я не знаю, связано это с Украиной или нет, сейчас ничего не указывает на это», - отметил Милли.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов отметил, что заявления оборонного ведомства США о том, что российские вооруженные силы якобы препятствуют усилиям Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике, лишены здравого смысла и порой выходят за рамки приличий.

Дипломат также напомнил, что военнослужащие Пентагона находятся в САР вопреки нормам международного права, используя необходимость выполнения контртеррористических задач как прикрытие для того, чтобы фактически оккупировать отдельные районы Сирии.