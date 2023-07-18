Пентагон: Украине потребуются годы для достижения паритета с РФ по истребителям Фото: REUTERS

Руководитель комитета штабов Пентагона Марк Милли во вторник, 18 июля, заявил, что Украине понадобятся годы на то, чтобы довести свои военных возможности по истребителям до уровня, который есть у России.

«Десять F-16 — это два миллиарда долларов, у русских — сотни истребителей четвертого и пятого поколения», - цитируют Милли РИА Новости.

Он пояснил, что если в данном случае предпринять попытки достигнуть паритета с Россией в данном плане, то понадобятся годы для обучения пилотов, обслуживания самолетов, а также на то, чтобы обеспечить необходимый уровень финансовой помощи в этом направлении.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин проинформировал о том, что планируется увеличить объемы поставок российским войскам истребителей пятого поколения. Такое заявление он сделал в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. В РФ к истребителям пятого поколения относится Су-57.