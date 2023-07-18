Мишустин заявил о планах нарастить объемы поставок истребителей пятого поколения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин во вторник, 18 июля, проинформировал о том, что планируется увеличить объемы поставок российским войскам истребителей пятого поколения.

«Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», - сказал премьер в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

В РФ к истребителям пятого поколения относится Су-57.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить производство и поставки продукции, необходимой для российской армии. Тогда российский лидер отмечал, что необходимо четко, качественно и строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания.

Недавно сайт KP.RU также писал о передаче передаче ВС России первой партии экспериментальных самоходных минометов «Дрок». Установка получила 82-миллиметровый минометный модуль и ускоренную автоматику, а также способна переходить в готовность к стрельбе в рекордное время.