Более двух тысяч человек эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах временно эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, которые прилегают к полигону в Кировском районе, где начался пожар.

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», - заявил глава региона, отметив, что был развернут оперативный штаб.

Кроме того, Аксенов призвал доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, ранее Аксенов сообщил, что из-за пожара на полигоне закрыта трасса «Таврида» была перекрыта. Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, закрыт участок магистрали со 118 км по 130 км. Автомобильный транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым, а также Первомайское.