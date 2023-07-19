Украинский пленный рассказал, что офицеры ВСУ устраивают самосуд и расстрелы солдат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пленный украинский солдат по имени Сергей рассказал, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) устраивают самосуд и расстрелы солдат.

Как сообщил украинский пленный, после мобилизации он направлен на обучение в Великобританию, где использованию переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) его учили голландские и норвежские инструкторы. После возвращения на родину он столкнулся с самосудом офицеров.

«Командир сразу начал сводить счеты с теми, кто там были против. Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне», - приводит его словам РИА Новости.

Сергей заявил, что решил бросить оружие, сбежав из подразделения, а позже сдался в плен российским войскам.

Напомним, во вторник, 18 июля, целая группа украинских солдат добровольно сдалась в плен на Запорожском направлении, выйдя на связь с российскими войсками на так называемой «гуманитарной» частоте.