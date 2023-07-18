Целая группа украинских солдат добровольно сдалась в плен на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдалась в плен на Запорожском направлении. Об этом проинформировали РИА Новости со ссылкой на командира одного из российских подразделений.

Военнослужащий пояснил, что украинские военные вышли на связь с российскими на так называемой «гуманитарной» частоте, информация о которой была размещена на листовках, сбрасываемых Вооруженными силами России над позициями ВСУ. Украинские солдаты изъявили желание добровольно сдаться в плен.

По словам командира, перед тем, как солдаты ВСУ добровольно сложили оружие, с ними обсудили все детали, в том числе были предприняты меры, чтобы солдат не убили украинские боевики.

Напомним, ранее военные Центрального военного округа использовали агитационные снаряды в зоне проведения специальной военной операции, забросав позиции Вооруженных сил Украины листовками с призывами сдаться.

Сайт KP.RU ранее также писал о том, что за две недели на территории Донецкой Народной Республики около 70 военных украинской армии сложили оружие и сдались в плен российским силам.