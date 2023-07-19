Войска РФ уничтожили более 40 солдат ВСУ при попытке высадки у Антоновского моста Фото: REUTERS

Артиллерия Вооруженных сил (ВС) России в ночь на среду, 19 июля, уничтожила свыше 40 военных украинской армии, которые пытались высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Военнослужащие группировки "Днепр" оперативно среагировали на попытку противника высадиться на наш берег: разведка своевременно обнаружила, а артиллерия мгновенно нанесла мощные удары. Уничтожено более 40 боевиков ВФУ», - приводит издание заявление собеседника.

Напомним, ранее группировка войск «Днепр» сбила два украинских истребителя Су-25 в Херсонской области. Как сообщалось летчикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) спастись не удалось. До этого российские военные уничтожили склад боеприпасов 126 бригады территориальной обороны ВСУ в регионе.