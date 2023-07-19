«Хотите получить пощечину»: в ФРГ раскритиковали послание ЕС к Путину по Украине

«Хотите получить пощечину»: в ФРГ раскритиковали послания ЕС к Путину по Украине Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали Евросоюз, который хотел при помощи саммита в Латинской Америке послать сигнал президенту России Владимиру Путину о единстве европейских стран в вопросе украинского конфликта.

«Надменности Запада нужно положить конец. Хватит вводить бессмысленные санкции и тратить наши налоговые деньги на поддержку Украины», - написал один из читателей.

«Похоже, вы просто хотите получить пощечину от Путина … ведь Никарагуа, Венесуэла, Куба - это страны, сильно пострадавшие от США. А тут приходит их вассал и говорит: "Давай обниматься"», - заявил другой комментатор.

Еще один читатель заявил, что цель стран Европейского союза состояла в том, чтобы послать российскому лидеру четкий сигнал, однако у них этого ничего не получилось и «теперь все кончено».

Ранее издание Politico заявило, что на саммите Европейского союза и CELAC (Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна) между участниками возникли споры из-за позиции вокруг украинского конфликта. В результате Европейский союз не смог навязать странам итоговое заявление с осуждением Москвы.