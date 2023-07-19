Байден ушел в «спящий режим» на встрече с президентом Израиля в Белом доме Фото: EAST NEWS

Президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Белом доме постоянно смотрел на лежащие на коленях подсказки, опустив глаза и даже не глядя на своего гостя. На фотографиях с мероприятия из-за этого он напоминал спящего человека.

«Я считаю, что это дружба просто нерушима», - приводит The New York Post слова американского лидера, отмечая, что он смотрел в свои карточки, которые лежали у него на коленях, а не израильскому президенту в лицо.

При этом глава Белого дома невнятно говорил что-то об Израиле и о Палестине, будто сложив свои руки для молитвы. Судя по опубликованным видео, происходящее смутило даже израильского лидера.

Пользователи сети в очередной раз высмеяли поведение президента США. Они посчитали, что Байден ушел «в спящий режим», а некоторые подумали, что своими действиями президент буквально молил о том, чтобы не заснуть. «Господи, дай мне сил держать мои глаза открытыми», - было отмечено на одном из мемов.

Байден ушел в «спящий режим» на встрече с президентом Израиля в Белом доме Фото: Кадр видео

Напомним, два года назад Байден заснул в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. При этом глава израильского правительства назвал встречу «теплой и продуктивной».