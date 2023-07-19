В Сбере сообщили, что с начала года ни один преступник не смог похитить деньги из банкоматов банка

«Неизвестный совершил безуспешную попытку взлома банкомата, в результате денежные средства похищены не были, пострадавших нет. Банк оказывает активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника», - сообщили в Сбербанке в ответ на запрос.

В Сбере также добавили, что с начала года ни один преступник не смог похитить средства из банкоматов Сбера.

«Банкоматы Сбербанка надежно защищены - это делает попытки нападения на них бессмысленными. Сбербанк ведет успешную системную работу по борьбе с такими преступлениями. В результате количество попыток нападений на банкоматы значительно снизилось, а преступники все реже добиваются своей цели. Так, с начала года ни один преступник не смог похитить средства из банкоматов Сбера. Все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации», - добавили в кредитной организации.