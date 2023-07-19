Куренков: сотрудники МЧС могут получить статус ветеранов боевых действий за работу в зоне СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что сотрудники ведомства смогут получить статус ветеранов боевых действий за работу в зоне спецоперации на Украине.

"Мы ставим себе задачу по определению статуса ветерана боевых действий для сотрудников МЧС России, участвующих в аварийно-спасательных работах в зоне специальной военной операции", — сказал глава МЧС на правительственном часе в Совфеде РФ.

Также Куренков добавил, что сотрудники МЧС активно участвуют в разминировании территорий новых субъектов Российской Федерации, а пиротехнические отряды ведомства очистили уже более 890 гектаров, на которых обнаружили и обезвредили свыше 90 тысяч боеприпасов.

Напомним, ранее Госдума РФ приняли закон, согласно которому статус ветеранов боевых действий получат также ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года.

В России ветераны боевых действий получают дополнительные права и льготы, а правительство РФ постоянно расширяет список привилегий защитников Донбасса. Сайт KP.RU рассказывал, какие новые меры поддержки участников СВО появятся в России в 2023 году.