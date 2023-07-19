Мэр Одессы Труханов заявил о самой масштабной атаке на город с начала СВО Фото: REUTERS

Удары по Одессе в ночь на среду, 19 июля, стали самыми масштабными с начала специальной военной операции. Такое заявление сделал мэр города Геннадий Труханов

«Одна из самых ужасных ночей … Такого масштаба атаки мы не помним», - написал глава города на своей странице в социальных сетях.

Утром в среду, 19 июля, в украинском оперативном командовании «Юг» заявили, что из-за ударов в одном из портов Одесской области были повреждены зерновой и масляный терминалы, а также резервуары и оборудование для загрузки.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 18 июля, были нанесены удары по портовой инфраструктуре в Одессе. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков это были удары возмездия – ответ на теракт на Крымском мосту.