Песков назвал ударами возмездия уничтожение военной инфраструктуры ВСУ в Одессе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что удары по портовой инфраструктуре в Одессе, нанесенные в ночь на вторник, 18 июля, стали ударами возмездия, то есть ответом Москвы на теракт на Крымском мосту.

«Да», - ответил представитель Кремля, отвечая на вопрос РИА Новости о том, являются ли ночные удары возмездием за теракт на Крымском мосту.

Напомним, в ночь на вторник, 18 июля, российские войска нанесли удар по объектам, где готовились теракты в отношении России с применением дронов. Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили места, где изготавливались вооружения на судоремонтном заводе около Одессы. Кроме того, в данном районе были уничтожены хранилища топлива, общий объем которых составлял около 70 тысяч тонн.