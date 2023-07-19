Дрейфующая украинская мина обнаружена в Черном море Фото: Кадр видео

Патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота РФ обнаружил к северо-востоку от Босфорского пролива дрейфующую украинскую мину. Об этом в среду, 19 июля, заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Патрульным кораблем «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря в 180 км северо-восточнее пролива Босфор, была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как сообщается, по решению командира корабля «Сергей Котов» в воздух подняли вертолет Ка-27, экипаж которого пулеметным огнем уничтожил мину.

Днем ранее, 18 июля, в Стамбуле из вод Босфорского пролива извлекли неразорвавшийся снаряд, предположительно долгое время лежавший на дне моря. Боеприпас обнаружили местные жители, которые заявили о нем в полицию.