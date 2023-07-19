Пожар начался в жилом доме в Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ Фото: "КП" Архив

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе было зафиксировано три прилета со стороны украинских войск. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме в городе Суджа.

«Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения. Пострадавших нет», - написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 19 июля.

Старовойт отметил, что власти региона помогут местным жителям в восстановлении домов.

Напомним, днем ранее, во вторник, 18 июля, Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области. Как писал сайт KP.RU, в результате обстрелов были зафиксированы четыре прилета, повреждены два дома.