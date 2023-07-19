Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд отказался выпускать блогера Блиновскую из-под домашнего ареста Фото: Александр РОГОЗА

Мосгорсуд отказался выпустить блогера Елену Блиновскую из-под домашнего ареста.

“Суд оставил в силе решение районного суда о продлении срока ареста”, — сообщило РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

Напомним, в начале марта 2023 года звезду соцсетей и ее супруга Артема обвинили в неуплате налогов, однако отпустили под подписку о невыезде и с запретом на определенные действия, за нарушение которых позже блогерам изменили меру пресечения на домашний арест.

При этом отбывает свое наказание Блиновская в элитном подмосковном коттедже. Адвокат блогера отмечает, что она уже выплатила около 30 миллионов рублей и активно пытается погасить всю задолженность. По данным прокуратуры, блогер нанесла бюджетной системе России ущерб на сумму более 900 миллионов рублей. В данный момент прокуратура арестовала 21 объект недвижимости, принадлежащий Блиновской и ее родственникам, а также 50 банковских счетов и свыше 46 миллионов рублей наличными.