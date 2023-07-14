СК России потребовал перевести блогера Лерчек и ее мужа под домашний арест Фото: Александр РОГОЗА

Следственный комитет России потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супругу блогеру Артемчеку (Артему Чекалину) и перевести их под домашний арест.

«В связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определенных действий перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как объяснили в СК России, Чекалины «опосредованно использовали информационно интернет», а также общались по уголовному делу со свидетелями, которые не являются их близкими родственниками.

Напомним, в начале июля Савеловский суд Москвы отказался снимать арест с автомобилей Rolls-Royce и банковских счетов обвиняемых в неуплате налогов блогеров Лерчек и Артемчек.

Как писал сайт KP.RU, фитнес-блогера Валерию Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 311 миллионов рублей. Позже Савеловский суд Москвы избрал в отношении Лерчек меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также было арестовано имущество супругов Чекалиных.

В мае стало известно, что блогеры полностью погасили задолженность, которая стала причиной возбуждения уголовного дела. Деньги для этого пришлось взять в долг.