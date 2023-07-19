В Египте заявили, что новый тип лихорадки денге заразен только в социальных сетях

В Египте заявили, что выявленный тип лихорадки денге "заразен только в социальных сетях" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помощник главы Минздрава Египта по профилактической медицине Амр Кандиль заявил, что обнаруженный в провинции Кена новый тип лихорадки денге не передается от человека к человеку.

“Выявленный тип вируса лихорадки денге может передаваться только через укусы комаров, в частности одного из их видов в провинции Кена”, — заявил помощник министра в эфире египетского ТВ.

Также он отметил, что сообщения о заразности заболевания являются слухами, распространяемыми в социальных сетях недобросовестными гражданами и призвал не верить им.

“Этот тип лихорадки требует только болеутоляющих, питья и отдыха”, — отметил министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар.

Также Кандиль опроверг слухи о возможном введении карантина в регионе, в котором обнаружили новый штамм лихорадки. Помощник министра призвал граждан не поддаваться панике и прекратить распространять слухи, не соответствующие действительности.

“Никаких карантинных мер не вводится, а период лечения не превышает недели”, — резюмировал Кандиль.

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