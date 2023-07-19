Вертолет Ка-52 уничтожил дрейфующую украинскую мину около Босфора

Корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину около Босфора Фото: Кадр видео

Патрульный корабль Черноморского флота Российской Федерации «Сергей Котов» обнаружил сорванную дрейфующую украинскую мину около пролива Босфор. Она была уничтожена с вертолета Ка-52. Об этом в среду, 19 июля, заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.

Уточняется, что корабль «Сергей Котов» выполнял свои задачи в юго-западной части Черного моря, обнаружив дрейфующую украинскую мину в 180 км северо-восточнее пролива Босфор.

«По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем», - говорится в заявлении отдела.

Напомним, в минувший вторник, 18 июля, из вод Босфорского пролива в Стамбуле извлекли неразорвавшийся снаряд, который, как предполагают, долгое время лежавший на дне моря. Как писал сайт KP.RU, его обнаружили местные жители, которые заявили о нем в полицию.