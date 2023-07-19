Администрация президента ЮАР: вместо Путина на саммит БРИКС приедет Лавров Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, вместо него РФ будет представлять глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщила канцелярия президента ЮАР Сирила Рамапосы.

«По взаимному согласию президент Путин не посетит саммит. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», - заявили в администрации ЮАР.

Напомним, саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа 2023 года. Помимо непосредственно ЮАР, являющейся принимающей стороной, на мероприятии будут присутствовать президенты и лидеры Бразилии, Индии и Китая.

Ранее KP.RU сообщил, что Рамапоса объявил о структуре проведения саммита БРИКС. Он пройдёт в очном формате, чтобы лидеры и представители стран-участниц смогли пообщаться лицом к лицу.